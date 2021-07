Zögerliche Aktenlieferung: Blümel konterte SPÖ

„Niemand steht über dem Gesetz und das bekommen Sie jetzt zu spüren“

Überraschend scharf schoss die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli gegen den Regierungspartner. Die ÖVP habe, anstatt am „Selbstreinigungsprozess“ und an der Aufklärung mitzuarbeiten, dem Ausschuss „Brocken in den Weg gelegt“, den die Abgeordneten gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und den Gerichten wegräumen habe müssen. „Sie hätten es deutlich einfacher haben können, niemand steht über dem Gesetz und das bekommen Sie jetzt zu spüren“, so Tomaselli in Richtung Blümel. Niemand habe ihn gezwungen, sich mit dem Verfassungsgerichtshof anzulegen.