Ibiza-U-Ausschuss: Letzte Tagung ohne Befragung

Sondersitzung des Nationalrats am Montag

Unterdessen findet am kommenden Montag eine Sondersitzung des Nationalrats statt. SPÖ und FPÖ wollen dort die ihrer Meinung nach unvollständige Aktenlieferungen des Finanzministeriums an den U-Ausschuss thematisieren. Zu erwarten ist eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bzw. ein Dringlicher Antrag. Die Debatte beginnt um 12 Uhr.