Nordkorea will Marine mit Atomwaffen aufrüsten

Bau noch größerer Kriegsschiffe geplant

„Das Programm zur Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen verläuft zielstrebig nach Plan“, sagte Kim. Die Marine sei lange Zeit der schwächste Teil der nordkoreanischen Streitkräfte gewesen, sagte Kim. Zudem kündigte er die baldige Indienststellung eines weiteren 5000-Tonnen-Zerstörers sowie den Bau von strategischen 10.000-Tonnen-Kriegsschiffen an.