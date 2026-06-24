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Kim: „Nach Plan“

Nordkorea will Marine mit Atomwaffen aufrüsten

Außenpolitik
24.06.2026 07:42
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stellte den Lenkwaffenzerstörer des Typs „Choe Hyon“ vor.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stellte den Lenkwaffenzerstörer des Typs „Choe Hyon“ vor.(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Laut dem nordkoreanischem Diktator sollen Kriegsschiffe bald mit Atomwaffen bestückt werden. Die Nuklearisierung erfolge „zielstrebig nach Plan“, erklärte Kim Jong Un am Dienstag bei einer Stapellaufzeremonie eines neuen Zerstörers der Klasse „Choe Hyon“.

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Nordkorea wolle in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr zwei Kriegsschiffe von der Größe des nun in Dienst gestellten 5000-Tonnen-Schiffes bauen. Der neue Mehrzweckzerstörer habe in den vergangenen 14 Monaten erfolgreich militärische Einsatztests abgeschlossen.

Bald soll ein weiterer Zerstörer des Typs „Choe Hyon“ in den Dienst gestellt werden.
Bald soll ein weiterer Zerstörer des Typs „Choe Hyon“ in den Dienst gestellt werden.(Bild: AFP/STR)

Bau noch größerer Kriegsschiffe geplant
„Das Programm zur Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen verläuft zielstrebig nach Plan“, sagte Kim. Die Marine sei lange Zeit der schwächste Teil der nordkoreanischen Streitkräfte gewesen, sagte Kim. Zudem kündigte er die baldige Indienststellung eines weiteren 5000-Tonnen-Zerstörers sowie den Bau von strategischen 10.000-Tonnen-Kriegsschiffen an.

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Die Nuklearisierung der Marine schreite „auf ihrem eigenen Kurs“ voran und trage zur nuklearen Abschreckung des Landes bei, erklärte der Diktator weiter. Der Bau einer modernisierten Marinebasis sei eine „dringende und wesentliche Aufgabe“. Vertreter der Regierungspartei hätten bereits am Montag Pläne für neue Marinestützpunkte erörtert.

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