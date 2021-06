Blümel nun das unbeliebteste Regierungsmitglied

Weiter ganz oben im Vertrauen in die Bundespolitiker Österreichs steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen: Er konnte bei einem Saldo von 43 Punkten (aus „habe Vertrauen/habe kein Vertrauen“) ein Plus von vier Punkten verzeichnen. Gleich hinter ihm folgt Zadic, die um einen Punkt auf einen Saldo von 21 zulegen konnte. Platz drei geht an Kocher, der zwei Punkte verlor und deshalb haarscharf mit einem Saldo von 20 auf Platz drei landete.