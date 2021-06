Nigeria blockiert Twitter auf unbestimmte Zeit

Tweet wegen Regelverstößen gelöscht

Am Mittwoch hatte Twitter einen Beitrag vom offiziellen Konto Buharis wegen Regelverstößen gelöscht. In dem Tweet war es um die derzeitigen Unruhen im Südosten des Landes gegangen, die Buhari in Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Nigeria Ende der 1960er-Jahre brachte.