Opel Astra: Sportlicher Neustart mit Manta-Gesicht

Äußerlich übernimmt der Astra die mit dem Mini-SUV Mokka im vergangenen Jahr eingeführte Designsprache. An der Front prangt der Vizor-Kühlergrill, der sowohl am Mokka als auch am Restomod-Manta GSe zu finden ist; die Flanken sind sehniger modelliert, die Kotflügel stärker ausgestellt. Ein optional in Kontrastfarbe lackiertes Dach und eine dreieckige C-Säule runden den sportlicher gewordenen Eindruck ab. Innen findet sich das neue Infotainmentsystem der Marke mit zwei bis zu 10 Zoll großen Displays und reduziertem Tasten-Angebot. Ebenfalls stark reduziert präsentiert sich die Mittelkonsole, wo statt eines Automatik-Wählhebels nun ein Schalter die Fahrstufen-Steuerung übernimmt. Bilder von der ebenfalls angekündigten Variante mit Sechsgang-Handschaltung gibt es noch nicht.