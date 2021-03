Opel Mokka: Französisches Auto nach deutscher Art

Der Name Mokka hat eigentlich nie wirklich zu Opels kleinem SUV gepasst. Er war weder klein noch stark. Bei der neuen Generation ist das anders: Jetzt, da er als Bruder von Citroen C4 oder Peugeot 2008 auf der CMP-Plattform des Stellantis-Konzerns daherrollt, hat er an Kontur und Frischegewonnen und ist von der Größe her viel mehr Espresso als Filterkaffee. Die Zubereitung ist wahlweise per Verbrennung oder elektrisch möglich.