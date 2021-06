„VelocityOne Flight“ lässt Hobby-Piloten abheben

Am 27. Juli setzt der „Microsoft Flight Simulator“ zur Landung auf der Xbox Series X|S an. Den dazu passenden „Flugknüppel“ hat jetzt der Peripheriegerätehersteller Turtle Beach mit seinem Steuerungssystem „VelocityOne Flight“ vorgestellt. Der enthaltene Schubquadrant mit eigenem Neigungstrimmrad sowie das realistische Steuerrad mit integrierter Seitenrudersteuerung statteten Heimpiloten mit einer vollständigen Palette an Bedienelementen aus, so das Versprechen des Herstellers. Kostenpunkt: rund 350 Euro.