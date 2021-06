BMW 4er Gran Coupé: Der 3er für Nieren(n)fahrer

Auffälligstes äußerliches Unterscheidungsmerkmal zum Stufenheck-Modell ist der große Nieren-Kühlergrill, den man bereits vom 4er-Coupé kennt. Dazu kommt eine dynamisch abfallende Dachlinie, die in ein kurzes Heck mit großer Klappe übergeht. Gegenüber dem Vorgänger hat das Gran Coupé in jeder Dimension leicht zugelegt, allein in der Länge um rund 14 Zentimeter. BMW verspricht ein entsprechend luftigeres Raumangebot für die maximal fünf Insassen, auch der Kofferraum ist auf 470 bis 1290 Liter gewachsen.