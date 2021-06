BMW X3 und X4: Update bringt M-Competition-Power

Zu den optischen Neuheiten gehören neu gestylte und gewachsene Nieren sowie vertikale Lufteinlässe in der optisch stark überarbeiteten Frontschürze, die nun auch einen angedeuteten Unterfahrschutz integriert. Serienmäßig gibt es in beiden Fällen Voll-LED-Scheinwerfer, die etwas flacher bauen. Während Matrix-Leuchten beim X3 optional bestellbar sind, gehören sie beim X4 zum Serienumfang. Für beide Modellreihen ist zudem optional Laserlicht erhältlich. Am Heck fallen eine neue Grafik der Voll-LED-Rückleuchten, ein neu gestalteter Unterfahrschutz und größere Endrohrauspuffblenden ins Auge.