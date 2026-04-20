OMV sichert sich 56.000 Tonnen Rohöl aus Reserve

Versorgungsengpässe ab Mai möglich

Derzeit sei die Versorgung in Österreich gesichert, merkte das Wirtschaftsministerium an, und erklärte weiter: „Österreich ist nicht vom Weltmarkt abgekoppelt“. „Die Collective Action der IEA ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Marktes, genau deshalb beteiligt sich Österreich an der gemeinsamen internationalen Maßnahme: als Vorsorge für unser Land und zur Stabilisierung jenes Markts, von dem auch wir abhängen.“ Die Pflichtnotstandsreserve reiche für rund 90 Tage. Sollte die Krise jedoch andauern, sei ab Mai mit einem Rückgang des verfügbaren Angebots in Europa zu rechnen, teilte die EU-Kommission mit. Dies betreffe vor allem Diesel und Kerosin.