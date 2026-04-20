Österreich bei Eishockey-WM ohne Rossi und Kasper!

Kein grünes Licht für die Titelkämpfe

Zwar ist die NHL-Saison sowohl für Rossi als auch Kasper bereits vorbei, aber nach den obligatorischen Medizinchecks nach Saisonende erhielten beide kein grünes Licht für die Titelkämpfe vom 15. bis zum 31. Mai in Zürich und Freiburg. „Beide haben mich persönlich angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie für die WM ausfallen. Wir wünschen beiden, dass sie sich in den kommenden Monaten gut erholen“, meinte Bader.