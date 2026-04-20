Wolff für Fingerspitzen-Gefühl statt Holzhammer!

Gute Lösungen in Sicht

Aus seiner Sicht komme man guten Lösungen zu einer Weiterentwicklung des Reglements näher. „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, in der Entscheidungen manchmal überhastet getroffen wurden, wir dann über das Ziel hinausgeschossen sind und erst später gemerkt haben, dass es nicht gut war“, sagte der Wiener. Mercedes konnte alle drei Rennen dieser Saison gewinnen, die ersten beiden sogar mit einem Doppelsieg. Der italienische Teenager Kimi Antonelli führt die Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen George Russell an.