Cher wusste nichts von 15-jähriger Enkeltochter

„Oh mein Gott, endlich bin ich Oma“

Für Cher kam die Wahrheit angeblich erst kürzlich ans Licht, und zwar in einer ohnehin dramatischen Phase. Nach einer Überdosis ihres Sohnes soll sie erstmals von dem Kind gehört haben, hielt das Ganze zunächst jedoch für ein Gerücht. Erst als sie Edwards direkt kontaktierte, wurde ihr klar, dass die Geschichte stimmen könnte. Der Moment traf sie offenbar mit voller Wucht: Sie sei „sprachlos“ gewesen und habe überwältigt reagiert, als sie begriff, dass sie längst eine Enkelin hat.