Cher wusste nichts von 15-jähriger Enkeltochter

Was für eine unglaubliche Wendung im Leben von Weltstar Cher (79): Die Sängerin soll völlig aus allen Wolken gefallen sein, als sie erfuhr, dass sie längst Großmutter eines Teenagers ist. Hinter der brisanten Enthüllung steckt die Vergangenheit ihres Sohnes Elijah Blue Allman (49), dessen Leben seit Jahren von Problemen und Abstürzen geprägt ist.
Laut Ex-Model Kayti Edwards begann alles mit einer kurzen Liaison im Jahr 2010. Aus dieser einen Nacht sei ihre Tochter Ever entstanden. Allman habe von Anfang an gewusst, dass er Vater ist, sich aber nie wirklich kümmern wollen. Stattdessen sei er nur sporadisch aufgetaucht, ohne Verantwortung zu übernehmen.
„Oh mein Gott, endlich bin ich Oma“
Für Cher kam die Wahrheit angeblich erst kürzlich ans Licht, und zwar in einer ohnehin dramatischen Phase. Nach einer Überdosis ihres Sohnes soll sie erstmals von dem Kind gehört haben, hielt das Ganze zunächst jedoch für ein Gerücht. Erst als sie Edwards direkt kontaktierte, wurde ihr klar, dass die Geschichte stimmen könnte. Der Moment traf sie offenbar mit voller Wucht: Sie sei „sprachlos“ gewesen und habe überwältigt reagiert, als sie begriff, dass sie längst eine Enkelin hat.
„Als sie die Nachricht hörte, war sie sprachlos“, berichtete Edwards, die wiederum eine Enkelin der Schauspielerin Julie Andrews ist. „Cher sagte zu ihrer Familie: ,Oh mein Gott, endlich bin ich Oma.‘“
Herzliches erstes Treffen mit Kleiderschrank-Tour
Trotz des Schocks entwickelte sich laut Edwards schnell ein vorsichtiger Kontakt. Im vergangenen Jahr sollen sie und ihre Tochter sogar in Chers Anwesen eingeladen worden sein. Dort habe sich die Ikone überraschend herzlich gezeigt, habe mit dem Mädchen Zeit verbracht, Geschichten erzählt und ganz ungezwungen Nähe aufgebaut. Unter anderem soll sie den Mädchen ihren Kleiderschrank gezeigt und mit ihr im Pool geplanscht haben.
Für Ever sei es ein besonderes Erlebnis gewesen, ihre berühmte Großmutter so persönlich kennenzulernen.
Während sich diese neue familiäre Verbindung anbahnt, bleibt die Situation um Elijah Blue Allman angespannt. Berichte über Drogenprobleme, gesundheitliche Krisen und juristische Schwierigkeiten werfen weiterhin Schatten auf das Familienleben. Cher hat deshalb die Vormundschaft für ihren Sohn beantragt, ihn zu schützen und die Kontrolle über seine Finanzen zu sichern.
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