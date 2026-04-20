WKStA soll gegen eigenen Kronzeugen ermitteln

Die erst vergangene Woche bekannt gewordenen Ermittlungen gegen Kronzeugen Thomas Schmid wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage im Prozess um die Postenbesetzung am Finanzamt Rohrbach ist um eine neue, sonderbare Wendung reicher. Die „Krone“ kennt die Details.
Die Ermittlungen wegen falscher Beweisaussage eingeleitet hat die Staatsanwaltschaft Linz. Sie veranlasste auch die Sicherstellung der Tonbandaufnahmen aller genannten Zeugenvernehmungen im laufenden Prozess. Jetzt hat die Behörde das Ermittlungsverfahren aber an die WKStA abgetreten.
Damit ist ausgerechnet diejenige Behörde für weitere Ermittlungen zur mutmaßlich falschen Beweisaussage Schmids zuständig, die den ehemaligen ÖBAG-Chef zum Kronzeugen gemacht hat und ihn unbedingt in diesem Status halten will.
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