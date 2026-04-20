Christina Aguilera verführt Fans mit heißen Kurven

Christina Aguilera hat mit ihrem Auftritt am Wochenende für Begeisterung gesorgt: Die Sängerin präsentierte nicht nur ihre erschlankte Silhouette, sondern verführte auch mit ihren heißen Kurven.
Beim Auftritt von Christina Augilera bei der Breakthrough Prize Ceremony Gala in Santa Monica wusste man am Wochenende gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte: auf die kesse Bob-Frisur, die schmale Taille oder das pralle Dekolleté der 45-Jährigen.
Leder und Transparenz
Schon seit einiger Zeit ist X-Tina wieder so rank und schlank wie zu ihren besten „Genie in a Bottle“-Zeiten, doch das hautenge und schulterfreie Lederkleid, das sie für ihren aktuellen Auftritt ausgewählt hatte, setzte ihre Kurven ganz besonders aufreizend in Szene.
Aber nicht nur das: Dank eines transparenten Rocks gab es untenrum auch noch jede Menge tiefer Einblicke. Das gefiel nicht nur den Fans, sondern auch Aguileras Verlobtem Matthew Rutler, den sie mit auf den roten Teppich gebracht hatte.
Verliebt, verlobt, aber noch nicht verheiratet
Das Paar ist seit 2014 verlobt, eine Hochzeit steht allerdings bis heute aus. Verliebt sind Aguilera und Rutler aber wie am ersten Tag, wie die gemeinsamen Red-Carpet-Fotos beweisen.
Bei den Fans kam der sexy Look jedenfalls richtig gut an. „Christina Aguilera sieht absolut wundervoll aus. Wir sind total begeistert“, hieß es im Netz etwa. Und auch X-Tinas Bob sorgte für Jubel: „Diese Version von Christina Aguilera sieht großartig aus“, fand ein Fan.
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