1000 Häuser zerstört: Feuerinferno in Malaysia

Stelzenhäuser fingen rasch Feuer

Das Feuer brach nach Behördenangaben gegen 1.30 Uhr (Ortszeit) im dicht besiedelten Viertel Kampung Bahagia im Stadtteil Batu Sapi aus und griff rasch auf zahlreiche Stelzenhäuser über. Das Gebiet umfasst rund 1.200 Pfahlbauten. Laut der Zeitung „Free Malaysia Today“ wurden etwa vier Hektar zerstört – rund fünfeinhalb Fußballfelder. Nach Angaben des Polizeichefs wurde die Gegend gegen 4.00 Uhr (Ortszeit) zur Katastrophenzone erklärt.