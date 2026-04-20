Pfleger (40) belästigte Patientin (14) sexuell

Das Mädchen war aufgrund einer Überdosis zum Jahresende hin in der Salzburger Klinik. Den Spitalaufenthalt der 14-Jährigen nutzte der diplomierte Pfleger (40) für seine Triebe aus: Er begrapschte sie mehrfach im Intimbereich. Nach ihrer Entlassung schrieb er ihr via Snapchat Nachrichten. Dabei forderte er von der Jugendlichen Nacktbilder – was sie ablehnte. Doch er selbst fotografierte seinen Intimbereich und schickte es der 14-Jährigen – Stichwort „Dick-Pics“. Auch ein Video von sexuellen Handlungen an sich selbst sendete er dem Opfer.