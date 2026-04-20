Pfleger (40) belästigte Patientin (14) sexuell

Moralisch verwerflich handelte ein mittlerweile entlassener Pfleger in einer Salzburger Klinik: Er biederte sich einer erst 14-jährigen Patientin an, betatschte sie im Intimbereich und schrieb ihr auch nach der Entlassung Nachrichten, in denen er Nacktbilder von ihr forderte – und selbst Bilder seiner Intimsphäre verschickte.
Das Mädchen war aufgrund einer Überdosis zum Jahresende hin in der Salzburger Klinik. Den Spitalaufenthalt der 14-Jährigen nutzte der diplomierte Pfleger (40) für seine Triebe aus: Er begrapschte sie mehrfach im Intimbereich. Nach ihrer Entlassung schrieb er ihr via Snapchat Nachrichten. Dabei forderte er von der Jugendlichen Nacktbilder – was sie ablehnte. Doch er selbst fotografierte seinen Intimbereich und schickte es der 14-Jährigen – Stichwort „Dick-Pics“. Auch ein Video von sexuellen Handlungen an sich selbst sendete er dem Opfer.
Beim Prozess am Montag im Salzburger Landesgericht gestand er die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs des Autoritätsverhältnisses und entschuldigte sich. Die Richterin verurteilte den mittlerweile arbeitslosen 40-Jährigen zu zehn Monaten bedingter Haft und 1200 Euro unbedingter Geldstrafe. Zudem muss er dem Opfer 700 Euro Teil-Schmerzengeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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