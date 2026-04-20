Erpressung! Polizei bestätigt schlimmen Verdacht

Ex-Ermittler Geiger: Erpresser wollen Druck aufbauen

Ernst Geiger, der ehemalige Leiter im Bundeskriminalamt der Abteilung Ermittlungen, Organisierte und Allgemeine Kriminalität, stellte im Ö1-„Mittagsjournal“ zu einem möglichen Erpressungsversuch fest, dass dahinterstehende Täter bei früheren derartigen Fällen mit wenigen kontaminierten Produkten Druck aufbauten, weil sie „Geld machen“ wollen. Die Absicht, jemanden zu vergiften, sei in vergangenen Fällen nicht die primäre Motivation gewesen. Zum aktuellen, grenzüberschreitenden Einsatz bemerkte er, dass eine internationale Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden inzwischen „fast das tägliche Brot“ der Polizeiarbeit sei.