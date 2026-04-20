Sloweniens Wahlsieger findet keine Mehrheit

Jansa zählt nämlich zu den vehementesten Unterstützern der Ukraine gegen den russischen Aggressionskrieg in Europa. Dagegen macht der neue slowenische Parlamentspräsident Stevanovic keinen Hehl aus seinen russlandfreundlichen Ansichten. So kündigte er nach der Wahl an, nach Moskau reisen zu wollen, um dort „die slowenischen Interessen zu verteidigen“. Und er erhielt ein Glückwunschschreiben vom Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin, der seinen neuen slowenischen Amtskollegen zu einem „konstruktiven Dialog, beruhend auf Gleichheit und der Achtung nationaler Interessen“ einlud.