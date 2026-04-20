„Was die Lindsey Vonn kann, schaffe ich auch“

„Die Strecke wird auch immer länger“

Einer der ersten Gratulanten im Ziel war Wolfgang Konrad, Vater des Vienna City Marathons. Biela meinte lachend: „Du, die Strecke wird auch immer länger.“ Junge Mitarbeiter des Events bildeten danach ein Spalier für Biela, der launig erzählte: „Ich habe mir im Winter beim Wandern am Höllentor im Wiener Wald das Knie verletzt, das Innenband ist gerissen. Aber der Arzt hat mir trotzdem grünes Licht gegeben, es ist alles stabil. Wenn die Lindsey Vonn mit kaputtem Knie Skifahren kann, kann ich auch einen Marathon laufen.“