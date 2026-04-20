Niederlande kündigen Steuererleichterungen an

Notfallplan schon 2022 erarbeitet

Dennoch werde nun erstmals die erste Phase des vierstufigen Krisenplans ausgerufen. Dieser sieht vor, die Energiemärkte genau zu beobachten und weitere Schritte vorzubereiten, falls sich die Lage verschärft. Der Notfallplan war während der Energiekrise 2022 ausgearbeitet worden, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöst worden war.