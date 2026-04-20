Niederlande kündigen Steuererleichterungen an

Die Spritpreise in den Niederlanden gehören zu den höchsten in der EU. Mitte April beträgt der Benzinpreise über 2,30 Euro pro Liter. Jetzt hat die niederländische Regierung vorübergehende Steuererleichterungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro angekündigt.
Neben der finanziellen Entlastung werde auch die erste Stufe eines Notfallplans zur Energiekrise aktiviert, teilte die Regierung in den Niederlanden am Montag mit. Die Maßnahmen umfassen finanzielle Entlastungen für Pendler, Lastwagenfahrer und Fischer. Eine von vielen geforderte Senkung der Kraftstoffsteuern ist jedoch nicht vorgesehen.
„Einkommensschwache unterstützen“
Darüber hinaus sollen Hausbesitzer bei der Reduzierung ihres Energieverbrauchs unterstützt und einkommensschwache Haushalte bei den Energiekosten gezielt entlastet werden. Die Regierung betonte, dass es derzeit keine unmittelbaren Engpässe gebe. Die europäischen Vorräte an Öl, Diesel und Flugzeugtreibstoff reichten aus, um die Nachfrage für bis zu ein Jahr zu decken.
Notfallplan schon 2022 erarbeitet
Dennoch werde nun erstmals die erste Phase des vierstufigen Krisenplans ausgerufen. Dieser sieht vor, die Energiemärkte genau zu beobachten und weitere Schritte vorzubereiten, falls sich die Lage verschärft. Der Notfallplan war während der Energiekrise 2022 ausgearbeitet worden, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöst worden war.
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