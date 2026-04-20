Kris Jenner: 300.000-Dollar-Facelift hält nicht!

„Facelift rutscht bereits ab“

Doch jetzt der Schock: Insider behaupten laut „Radar Online“, der Effekt sei schneller verpufft als gedacht. „Ihr Facelift rutscht bereits ab. Sie ist überhaupt nicht zufrieden und will unbedingt eine Korrektur“, heißt es aus ihrem Umfeld. Jenner habe erwartet, dass das Ergebnis deutlich länger hält.