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„Momager“ tobt!

Kris Jenner: 300.000-Dollar-Facelift hält nicht!

Society International
20.04.2026 15:50
Kris Jenner ist kaum ein Jahr danach bereits unzufrieden mit ihrem Mega-Facelifting!
Kris Jenner ist kaum ein Jahr danach bereits unzufrieden mit ihrem Mega-Facelifting!(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Reality-Queen Kris Jenner (70) soll ein Jahr nach ihrem Mega-Facelifting regelrecht toben!  Der Grund: Der sündhaft teure Eingriff, der sie noch vor wenigen Monaten wie neu aussehen ließ, soll bereits nachlassen.

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Für satte 300.000 Dollar ließ sich die Kardashian-Matriarchin Berichten zufolge von Star-Chirurg Dr. Steven M Levine operieren, der in Promi-Kreisen als „Facelift-Maestro“ gilt. Kurz darauf sorgte Jenner in Paris an der Seite von Tochter Kim Kardashian für Staunen – Fans sprachen von einer regelrechten Wunder-Verwandlung.

„Facelift rutscht bereits ab“
Doch jetzt der Schock: Insider behaupten laut „Radar Online“, der Effekt sei schneller verpufft als gedacht. „Ihr Facelift rutscht bereits ab. Sie ist überhaupt nicht zufrieden und will unbedingt eine Korrektur“, heißt es aus ihrem Umfeld. Jenner habe erwartet, dass das Ergebnis deutlich länger hält.

Jenner 2025 in Paris – damals präsentierte sie stolz ihr neues Gesicht.
Jenner 2025 in Paris – damals präsentierte sie stolz ihr neues Gesicht.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Vergleich mit anderen Stars quält sie
Besonders bitter für die ehrgeizige „Momagerin“: Der Vergleich mit anderen Stars setzt ihr offenbar zu.

Während Denise Richards (55) und Lori Loughlin (61) aktuell für ihre jugendlichen Looks gefeiert werden, fühlt sich Jenner angeblich abgehängt. Sie soll wütend sein, dass ihr eigener Beauty-Eingriff im Vergleich bereits an Strahlkraft verliert.

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Im gnadenlosen Kampf gegen die Zeit plant der TV-Star angeblich schon den nächsten Eingriff, der dann hoffentlich länger hält!

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