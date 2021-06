Router oder Leitung tot: So bleiben Sie online

Mobiler Hotspot

Wenn kein Ersatzrouter zur Hand ist, lässt sich das Problem auch kurzfristig über das Mobilfunknetz lösen. Alle aktuellen Smartphones können ihren Mobilfunk-Internetzugang per WLAN-Hotspot teilen. Doch Ahlers gibt zu bedenken: „Das geht mit einem begrenzten und teuren Datenvolumen einher!“ Damit das Kontingent nach einem morgendlichen Ausfall nicht schon am Abend ausgeschöpft sei, sollten Videokonferenzen auf die geringste Bildqualität gedrosselt werden. Zum Surfen böten sich Browser wie Opera Mini an, die Daten automatisch komprimierten.