Flugverkehr erst 2024 auf Vor-Corona-Niveau zurück

Luftverkehr noch gebremst

Weiters werden An- und Abflüge in Wien nun computergesteuert geplant, um Warteschleifen zu vermeiden und durch kontinuierliches Sinken bzw. Steigen den Spritverbrauch zu senken, so Austro-Control-Chefin Valerie Hackl. Das Verkehrsministerium unterstützt zusätzlich Innovationen wie alternative Treibstoffe. Noch ist der Luftverkehr gebremst, steigt aber kontinuierlich. Nach österreichweit gut 27.000 Flugbewegungen im Jänner waren es im Mai 38.000. In Wien landeten im vorigen Monat 3300 Passagierjets, 46 Prozent mehr als zu Jahresbeginn.