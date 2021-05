Flughafen Wien mit 25 Millionen Euro Verlust

Längere Wartezeiten am Check-In

Alle, die heuer im Sommer in den Urlaub fliegen wollen, sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen. Der Check-In dauere wegen der Gesundheitskontrolle und Formalitäten drei- bis viermal so lange, erklärte Vorstand Julian Jäger. Man überlege deshalb auch den Terminal 1 im Sommer wieder zu öffnen. Große Hoffnungen setzt der Flughafen in die Einführung des „Grünen Pass“.