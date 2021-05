Fixer Akku: Geräte sterben frühzeitigen „Mülltod“

Denn für die Lebensdauer des akkubetriebenen Gerätes sei es enorm wichtig, dass Konsumenten selbst die Akkus leicht tauschen könnten und es nicht nur Fachbetriebe gegen Extraentgelt schafften, den Akku zu ersetzen. Doch einige der getesteten Geräte sind reine Wegwerfprodukte, an deren Akku auch Fachbetriebe nicht herankommen. „Ein No-Go aus Sicht des Umweltschutzes“, so die Arbeiterkammer am Donnerstag in einer Aussendung.