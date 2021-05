Stellen Sie Ihre Frage an Arnold Schwarzenegger!

HEALTHY PEOPLE lautet das Motto des fünften AUSTRIAN WORLD SUMMIT, der am 1. Juli in der Spanischen Hofreitschule in Wien mit umfangreichen COVID-Sicherheitsmaßnahmen stattfindet. Nutzen Sie die Chance und stellen Sie dem Ehrengast, Arnold Schwarzenegger, Ihre persönliche Frage zum Thema Umweltverschmutzung und Klimaschutz. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.