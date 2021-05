Tourismus in Deutschland steckt im „Corona-Tief“

Nur 30.114 Beherbergungsbetriebe geöffnet

Touristische Übernachtungen in Deutschland sind derzeit verboten. Hotels, Pensionen oder Gasthöfe dürfen seit vergangenem Herbst nur noch Geschäftsreisende aufnehmen. Doch für viele Betriebe lohnt sich der Aufwand offenbar nicht: Von den etwa 52.000 in der Statistik erfassten Beherbergungsbetrieben hatten nach Angaben des Bundesamtes in diesem März nur 30.114 geöffnet.