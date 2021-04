Tourismus: Pfingst-Buchungen noch verhalten

Anders das Bild in der Stadthotellerie: „Die Nachfrage für Pfingsten ist nach der Bekanntmachung nicht dramatisch gestiegen. Es ist mehr als vorher, aber es wird nach wie vor sehr verhalten gebucht“, erklärte Bert Brugger, Tourismuschef in der Landeshauptstadt. Ein Rundruf unter gut einem Dutzend Hotels in Salzburg habe für Pfingsten eine Auslastung von größtenteils 20 bis 40 Prozent ergeben, in wenigen Fällen auch an die 60 Prozent. „Mit Österreichern alleine füllen wir die Kapazitäten in der Stadt aber nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass noch kurzfristig Buchungen hinzukommen.“