Die Artenvielfalt in und rund um Wien erleben

Wien bietet unterschiedliche Lebensräume für eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Ein Teil davon liegt im Wald- und Wiesengürtel und in nach dem Naturschutzgesetz geschützten Bereichen. Aber auch in den Parks, auf den Friedhöfen und in den Grünanlagen und an den Gebäuden mitten im urbanen Gebiet herrscht reges Treiben.