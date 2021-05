Auch heuer lockt die „Woche der Artenvielfalt“

Die Natur in Österreich ist mit rund 67.000 Arten eine der vielfältigsten Lebensräume in ganz Europa. Aber welche Säugetiere gibt es in Österreich überhaupt? In welchen Bundesländern kann man Gottesanbeterinnen bestaunen? Ist der Kardinal zurück? Und: Gibt es „wandernde“ Pflanzen?