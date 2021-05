Retter wollen Gaffer mit eigenen Mitteln schlagen

Um Aufmerksamkeit für das brisante Thema „Gaffen am Unfallort“ zu schaffen und diesem zu begegnen, hat die Rettungsorganisation daher eine Idee der Kreativagentur Scholz & Friends aufgegriffen und setzt diese derzeit in einem gemeinsamen Pilotprojekt in Berlin um: Mit einem Design auf Basis der QR-Code-Technologie, das an Rettungsfahrzeugen oder an der Ausrüstung der Retter angebracht werden kann, sollen Schaulustige, die mit ihrem Smartphone das Geschehen festhalten wollen, vom Gaffen abgehalten werden.