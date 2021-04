SPÖ vor dem 1. Mai: „Menschen sind Regierung egal“

Der 1. Mai ist traditionell ein Heimspiel für die SPÖ. Wegen der Corona-Krise müssen allerdings auch heuer viele Kundgebungen der Sozialdemokraten am „Tag der Arbeit“ abgesagt werden. Dennoch bringen sich einige Parteivertreter bereits in Stellung und haben am Vortag des 1. Mai mit Kampfparolen Richtung türkis-grüne Bundesregierung aufhorchen lassen. „Die SPÖ hat die richtigen Rezepte gegen Rekordarbeitslosigkeit, die türkis-grüne Bundesregierung nur Ankündigungen. Ihr sind die Menschen offensichtlich egal“, kritisierte etwa SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und spielte dabei auf die drohende Schließung des MAN-Werks in Steyr an.