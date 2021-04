Deutscher Betriebsrat: „Werk darf nicht schließen“

Krone: Sie sind Konzernbetriebsratsvorsitzender der MAN. Was sagen Sie zu der aktuellen Situation in Steyr?

Saki Stimoniaris: Das Werk in Steyr ist ein Standort mit großer Tradition und einer starken Mannschaft, die stolz sein kann auf alles, was sie geschafft hat. Was mich gerade umtreibt, ist mit ansehen zu müssen, wie dieser traditionsreiche Standort seine Tore für immer schließt. Das darf nicht passieren. Deshalb mische ich mich ein. Ich glaube es müssen alle Parteien wieder an den Verhandlungstisch zurück. Ohne Vorbedingungen.