Weniger Arbeitslose, Diskussion um Kurzarbeit

Kocher hebt hervor, „ein schrittweiser Ausstieg aus der derzeitigen Form der Kurzarbeit ist sinnvoll, um die Dynamik am Arbeitsmarkt anzukurbeln“. Wifo-Chef Christoph Badelt verweist auf eine Studie seines Hauses, wonach „Kurzarbeitsregelungen in Österreich, besonders in Hinblick auf die Übernahme der betrieblichen Kosten, vergleichsweise großzügig sind“. Für IHS-Experte Helmut Hofer sollen die Zugangsmöglichkeiten zur Kurzarbeit „auf Unternehmen mit längerfristigen Covid-19-bedingten Umsatzverlusten beschränkt werden, um strukturkonservierende Effekte der Kurzarbeit zu dämpfen. Zur Verbesserung der Arbeitsanreize wäre eine Beteiligung der Unternehmen an den Kosten der Kurzarbeit sinnvoll“, sagt er. Und auch Wolfgang Alteneder von der Synthesis Forschung wünscht sich „Reformen in Richtung einer höheren Eigenleistung der antragstellenden Unternehmen“, um zu verhindern, dass Strukturanpassungen blockiert werden.