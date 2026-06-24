Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Netz „nicht flexibel“

Hitzewelle treibt Strompreis am Abend in die Höhe

Wirtschaft
24.06.2026 18:56
Die Hitzewelle treibt den Strompreis derzeit vor allem zwischen 19.30 und 22 Uhr in die Höhe ...
Die Hitzewelle treibt den Strompreis derzeit vor allem zwischen 19.30 und 22 Uhr in die Höhe (Symbolbild).(Bild: Jiri Hera - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die aktuelle Hitzewelle treibt den Strompreis vor allem am Abend in die Höhe. An der Strombörse EXXA lagen die Preise für den heutigen Mittwochabend bei 60 Cent je Kilowattstunde (KWh). Wer einen dynamischen Stromtarif habe, solle besonders auf den Verbrauch achten, empfahlen die FPÖ und das Hamburger Energieunternehmen 1Komma5Grad.

0 Kommentare

Die hohen abendlichen Strompreise seien „eine direkte Folge der sommerlichen Wetterbedingungen“ und ein Symptom für „fehlende Flexibilität“ im Stromnetz, teilte das Energieunternehmen mit. Wer einen Tarif hat, der viertelstündlich schwankt, sollte derzeit zwischen 19.30 und 22 Uhr sparsam sein. Da kostet am heutigen Mittwoch die Kilowattstunde über 40 Cent, in der Spitzenviertelstunde sogar 85, wie die Seite Stromrechner.at zeigt.

Die FPÖ kritisierte, dass die Bundesregierung sogenannte dynamische Preise noch vor wenigen Monaten als „angebliches Billigstrommodell“ verkauft habe. Ausgerechnet diese Preise würden nun zur Kostenfalle. „Die politische Blockade beim Ausbau der Wasserkraft muss beendet werden, moderne Gaskraftwerke müssen rasch in den Markt gebracht werden und die Bundesregierung muss auf EU-Ebene endlich die Abschaffung der preistreibenden CO₂-Kosten einfordern“, sagte Manfred Haimbuchner, stellvertretender Landesparteiobmann in Oberösterreich.

Lesen Sie auch:
28 Prozent weniger – das derzeitige Niedrigwasser lässt unsere Wasserkraftwerke schwächeln.
Trockenheit ist schuld
Unsere verlässliche Energiestütze bröckelt dahin
06.05.2026
Bei Bürgerbefragung
13 Stimmen kippen Windkraft-Projekt im Waldviertel
15.03.2026

ÖVP: „FPÖ blockiert selbst“
Die Freiheitlichen hätten genau jene Reformen selbst nicht unterstützt, die solche Preisspitzen künftig abfedern sollen, konterte die ÖVP. „Günstiger Strom aus Sonne, Wind und Wasser muss stärker bei Haushalten und Betrieben ankommen“, sagte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Das Energieunternehmen 1Komma5Grad gab zu bedenken, dass die Stromerzeugung durch Photovoltaik gegen Abend deutlich sinke, während der Wind fast vollständig abflaue. Zugleich steige der Stromverbrauch wegen Klimaanlagen. Das kurzfristige Hochfahren von Gaskraftwerken sei teuer und diese aufgrund des sogenannten Merit-Order-Prinzips preisbestimmend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.06.2026 18:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
192.509 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.085 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
116.339 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1394 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1212 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1141 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr Wirtschaft
Marketing-Chef geht!
Ferrari hat Schuldigen für E-Auto-Fiasko gefunden
Krone Plus Logo
Der große Überblick
Auf Trockenheit folgt Hitze: So geht es den Bauern
Netz „nicht flexibel“
Hitzewelle treibt Strompreis am Abend in die Höhe
Wiener Start-up
Neues Geschäft mit schnelleren Arzt-Befunden
„Auf normalem Niveau“
Katar will bald wieder Flüssigerdgas produzieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf