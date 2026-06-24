Hitzewelle treibt Strompreis am Abend in die Höhe

ÖVP: „FPÖ blockiert selbst“

Die Freiheitlichen hätten genau jene Reformen selbst nicht unterstützt, die solche Preisspitzen künftig abfedern sollen, konterte die ÖVP. „Günstiger Strom aus Sonne, Wind und Wasser muss stärker bei Haushalten und Betrieben ankommen“, sagte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Das Energieunternehmen 1Komma5Grad gab zu bedenken, dass die Stromerzeugung durch Photovoltaik gegen Abend deutlich sinke, während der Wind fast vollständig abflaue. Zugleich steige der Stromverbrauch wegen Klimaanlagen. Das kurzfristige Hochfahren von Gaskraftwerken sei teuer und diese aufgrund des sogenannten Merit-Order-Prinzips preisbestimmend.