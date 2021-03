Über 500.000 Menschen in Österreich waren Ende 2020 ohne Job, die Perspektives sind alles andere als rosig. Arbeitsminister Martin Kocher spricht sich gegen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus. Gewerkschaften und auch die Arbeiterkammer wollen aber genau dieses anheben. „Wir brauchen ein höheres Arbeitslosengeld in Österreich“, mahnt AK-Präsidentin Renate Anderl in Nachgefragt mit Moderatorin Raphaela Scharf.