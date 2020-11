ÖGB: „Corona-Tausender“ statt Sonntagsöffnung

Ende Oktober hatte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian seine Forderung nach einem „Corona-Tausender“ für Arbeitnehmer erneuert. „Da gab es die Idee, diesen in Gutscheine umzuwandeln“, erklärt Teiber. Das könnte man kommendes Jahr umsetzen, was dem Handel auch mittelfristig helfen würde. Mahrers Sonntagsöffnungs-Idee für die Zeit nach dem Lockdown sei dagegen eine „der Sozialpartnerschaft unwürdige Hauruckaktion“. Es gehe um Hunderttausende in der Corona-Zeit stark belastete Handelsangestellte.