Tourismus-Mitarbeiter erhalten Impfungen schneller

Nachdem die Über-65-Jährigen und chronisch Kranken geimpft werden, sollen Beschäftigte im Tourismussektor an die Reihe kommen, berichtete die Zeitung „Jutarnji List“. Zunächst will man die Mitarbeiter in Hotels und auf Campingplätzen, private Unterkunftsanbieter sowie Beschäftigte in Bars und Restaurants impfen, danach folgt das Verwaltungspersonal.