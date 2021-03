Sicherer Urlaub in Kroatien

Die Sicherheit unserer Bewohner und Besucher war und wird für uns immer an erster Stelle stehen, weshalb wir unser neues Siegel „Safe Stay in Croatia“ („Sicherer Aufenthalt in Kroatien“) eingeführt haben. Dieses Siegel wird an Akteure im Tourismussektor vergeben, damit Reiseziele, Unterkünfte, Restaurants, Transportmittel und touristische Attraktionen, die die globalen Standards des Gesundheits- und Hygieneschutzes übernommen haben, leicht zu identifizieren sind. Sowohl dieses Siegel als auch das Siegel „Safe Travels“ des World Travel and Tourism Council werden kostenlos an Teilnehmer im kroatischen Tourismussektor vergeben, um zu zeigen, dass Kroatien ein gut vorbereitetes und sicheres Reiseziel für internationale Reisende ist. Besucher werden somit sehr einfach verantwortungsvolle Hotels, Restaurants, Transportmittel, Reiseziele und andere Dienstleistungen innerhalb Kroatiens erkennen können, um so mit gutem Gewissen und Vertrauen ihren Urlaub genießen und planen zu können.