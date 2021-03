Kroatien erlaubt Einreise auch mit Antigen-Tests

Schärfere Maßnahmen in bestimmten Regionen

Wegen zunehmenden Infektionszahlen (in den vergangenen 24-Stunden wurden 2623 Neuinfektionen bestätigt) wurden einige Corona-Restriktionen auf nationaler Ebene verschärft. So wurde das Indoor-Training verboten (außer für Spitzensportler) und Indoor-Kinderspielplätze gesperrt. In einzelnen Regionen haben lokale Zivilschutzstäbe bereits schärfere Maßnahmen beschlossen. So wurde etwa in den Küstenregionen Split-Dalmatien und Sibenik-Knin die Maskenpflicht auch im Freien, dort wo viele Menschen zusammenkommen, eingeführt. Das wurde auch in Zagreb angekündigt.