Brand in Chipfabrik: Schaden größer als erwartet

Der Schaden durch einen Brand in einer Chipfabrik des japanischen Konzerns Renesas im Nordosten des Landes ist größer als zunächst erwartet. Es werde mindestens einen Monat dauern, um die Produktion wieder aufnehmen zu können, sagte eine Firmensprecherin am Montag. Der Austausch der durch das Feuer in Folge eines Erdbebens beschädigten Maschinen könne sogar Monate in Anspruch nehmen.