EU-Staaten für besseren Schutz vor Cyber-Angriffen

Die am Montag verabschiedete Strategie legt Bereiche fest, in denen gehandelt werden soll. So solle etwa eine gemeinsame Cyber-Einheit für das Krisenmanagement geschaffen werden. Zudem soll enger mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet werden. Wichtig sei, strategische Autonomie zu erreichen und zugleich wirtschaftlich offen zu bleiben. Die EU müsse in der Lage sein, in diesem Bereich eigenständige Entscheidungen zu treffen.