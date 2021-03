Huawei lieferte Gigabitnetzwerk für Austro Control

Der in vielen Ländern wegen seiner angeblichen Nähe zur chinesischen Staatsführung unter Beschuss geratene Telekom-Ausrüster Huawei hat in Österreich einen Auftrag der Flugsicherungsbehörde Austro Control erhalten und bereits abgeschlossen. Wie Huawei am Montag mitteilte, lieferte das Unternehmen ein Glasfaser-Netzwerk mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 100 Gigabit pro Sekunde. Das ist ungefähr hundertmal so schnell wie derzeit oft üblich.