Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lobeshymnen nach Gala

„Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das …“

La Liga
23.04.2026 11:56
David Affengruber ist bei Elche in Top-Form – reicht es für die WM?
David Affengruber ist bei Elche in Top-Form – reicht es für die WM?(Bild: AFP/JOSE JORDAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Auftritt! ÖFB-Verteidiger David Affengruber liefert beim Sieg von Elche gegen Atlético Madrid eine Gala ab und zeigt sich vor der WM in Top-Form. „Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das die größte Ungerechtigkeit der Geschichte“, sagte sein Coach Eder Sarabia.

0 Kommentare

Beim Spiel gegen Atlético Madrid zeigte Affengruber seine bislang beste Leistung im Dress von Elche. Der 25-Jährige überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv: gewann nahezu jeden Zweikampf, hielt seine Gegenspieler in Schach und verhinderte sogar einen Treffer auf der Linie. Doch damit nicht genug: Er erzielte selbst ein Tor, holte einen Elfmeter heraus, der zum zweiten Treffer führte und den Gegner in Unterzahl brachte und bereitete das dritte Tor durch André da Silva vor.

Lesen Sie auch:
David Affengruber
Tor und Vorlagen
Affengruber-Gala bei Sieg gegen Atletico Madrid
22.04.2026

Trainer Eder Sarabia war nach dem Spiel voll des Lobes. Gegenüber DAZN sagte er: „Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das die größte Ungerechtigkeit der Geschichte.“

„War mein bestes Spiel“
Angesprochen auf seine Leistung sagte Affengruber: „Ich glaube, das war mein bestes Spiel, denn es kommt nicht oft vor, dass man an allen drei Toren beteiligt ist. Es ist schwer, in der Primera División zu gewinnen, aber am Sonntag müssen wir das wieder schaffen“, erklärte der ehemalige Abwehrchef von Sturm Graz.

David Affengruber zeigt bei Elche auf.
David Affengruber zeigt bei Elche auf.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

Das vorrangige Ziel ist der Klassenerhalt. Die drei Punkte gegen Atlético waren dafür beinahe schon überlebenswichtig. Nun hat der Klub zwei Punkte Vorsprung zu den Abstiegsrängen.

„Es stehen noch sechs Spiele aus, und wir Spieler wollen sie alle gewinnen. Ich bin kein Mathematiker, ich bin Fußballer. Wir konzentrieren uns auf jedes einzelne Spiel und werden sehen, wo wir am Ende stehen“, erklärte Affengruber.

„Mit Spielen wie diesem kann ich in den Kader kommen“
Ob Affengruber dabei auch an die WM denkt? „Mit Spielen wie diesem oder auf hohem Niveau kann ich in den Kader kommen, aber jetzt konzentrieren wir uns nur auf die Liga und auf Elche – wir haben sechs Endspiele vor uns und werden so weitermachen.“

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 ist Affengruber Stammspieler bei Elche. In dieser Saison absolvierte er bereits 30 Ligaspiele. Beim letzten ÖFB-Vorbereitungslehrgang nominierte Teamchef Ralf Rangnick ihn erstmals. Gegen Ghana feierte er sein Debüt und kam elf Minuten zum Einsatz. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
23.04.2026 11:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DAZN
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
165.246 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
147.713 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
128.426 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1569 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1065 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1044 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr La Liga
Fans schlagen Alarm:
„Der deutsche Profifußball hat ein fettes Problem“
Deutscher Pokal
Bayern nimmt Hürde Leverkusen und steht im Finale
Bayern-Star verletzt
Deutschland bei WM in Nordamerika ohne Gnabry!
Zu lange unterwegs
Bayern: Spieler schlief bei Kompany-Ansprache ein
Deal für Bayern-Coach
Kompany: „Dann habe ich keine Familie mehr“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf