Was für ein Auftritt! ÖFB-Verteidiger David Affengruber liefert beim Sieg von Elche gegen Atlético Madrid eine Gala ab und zeigt sich vor der WM in Top-Form. „Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das die größte Ungerechtigkeit der Geschichte“, sagte sein Coach Eder Sarabia.
Beim Spiel gegen Atlético Madrid zeigte Affengruber seine bislang beste Leistung im Dress von Elche. Der 25-Jährige überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv: gewann nahezu jeden Zweikampf, hielt seine Gegenspieler in Schach und verhinderte sogar einen Treffer auf der Linie. Doch damit nicht genug: Er erzielte selbst ein Tor, holte einen Elfmeter heraus, der zum zweiten Treffer führte und den Gegner in Unterzahl brachte und bereitete das dritte Tor durch André da Silva vor.
Trainer Eder Sarabia war nach dem Spiel voll des Lobes. Gegenüber DAZN sagte er: „Wenn David nicht zur WM fährt, wäre das die größte Ungerechtigkeit der Geschichte.“
„War mein bestes Spiel“
Angesprochen auf seine Leistung sagte Affengruber: „Ich glaube, das war mein bestes Spiel, denn es kommt nicht oft vor, dass man an allen drei Toren beteiligt ist. Es ist schwer, in der Primera División zu gewinnen, aber am Sonntag müssen wir das wieder schaffen“, erklärte der ehemalige Abwehrchef von Sturm Graz.
Das vorrangige Ziel ist der Klassenerhalt. Die drei Punkte gegen Atlético waren dafür beinahe schon überlebenswichtig. Nun hat der Klub zwei Punkte Vorsprung zu den Abstiegsrängen.
„Es stehen noch sechs Spiele aus, und wir Spieler wollen sie alle gewinnen. Ich bin kein Mathematiker, ich bin Fußballer. Wir konzentrieren uns auf jedes einzelne Spiel und werden sehen, wo wir am Ende stehen“, erklärte Affengruber.
„Mit Spielen wie diesem kann ich in den Kader kommen“
Ob Affengruber dabei auch an die WM denkt? „Mit Spielen wie diesem oder auf hohem Niveau kann ich in den Kader kommen, aber jetzt konzentrieren wir uns nur auf die Liga und auf Elche – wir haben sechs Endspiele vor uns und werden so weitermachen.“
Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 ist Affengruber Stammspieler bei Elche. In dieser Saison absolvierte er bereits 30 Ligaspiele. Beim letzten ÖFB-Vorbereitungslehrgang nominierte Teamchef Ralf Rangnick ihn erstmals. Gegen Ghana feierte er sein Debüt und kam elf Minuten zum Einsatz.
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