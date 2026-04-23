FC Pinzgau trennt sich von Trainer Adonis Spica

In diesem Jahr konnten die Saalfeldener noch keinen Sieg einfahren, sie dümpeln im Tabellenkeller vor sich hin. Nun zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Schwaz trennte sich der FCPS von Adonis Spica. „Adonis Spica hat die Mannschaft in einer sportlich herausfordernden Phase übernommen und in einer schwierigen Zeit Verantwortung gezeigt. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz, seine hohe Professionalität sowie seine menschlichen Qualitäten im täglichen Umgang mit Team und Umfeld“, wird in einer Vereinsaussendung erklärt.