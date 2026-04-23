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Video: Abstieg? WAC schon zwölf Spiele ohne Sieg

Fußball
23.04.2026 12:00
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Blau-Weiß Linz hat die Rote Laterne an den WAC weitergereicht. Die Oberösterreicher entschieden das Kellerduell der Fußball-Bundesliga mit 3:0 (1:0) für sich und verließen erstmals seit 23. November das Tabellenende. Shon Weissman (29.) und Nico Maier (66., 94.) erzielten die Tore. Vier Runden vor dem Ende spricht nun vor allem der Trend für Blau-Weiß und gegen den WAC. Der einen Punkt zurückliegende Cupsieger aus Kärnten ist bereits zwölf Spiele in Folge sieglos. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).

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