Sonne satt: Am Wochenende winkt uns ein Sommertag

Hoch und immer höher klettert die Thermometermarke in den kommenden Tagen und zeichnet sich aus durch perfektes Timing: Denn genau zum Wochenende könnte uns ein Sommertag bevorstehen. Bis zu 25 Grad sind laut Prognose am Samstag möglich. Der Sonntag präsentiert sich allerdings etwas durchwachsen.
Laut Prognose von Geosphere Austria ist am Freitag hoher Luftdruck für den Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit überwiegt in allen Landesteilen sonniges und trockenes Wetter. Die meiste Zeit scheint die Sonne sogar von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Einzelne Schleierwolken in hohen Schichten stören den Sonnenschein nicht. Der Wind aus West bis Nordwest weht schwach bis mäßig, im Bereich der niederösterreichischen Kalkalpen auch lebhaft. Die Frühtemperaturen erreichen minus ein bis plus neun Grad. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen 15 bis 23 Grad.
Erfreuliche Prognose auch für den Samstag: Das sonnige Hochdruckwetter setzt sich im Ostalpenraum weiter fort. Die meiste Zeit scheint die Sonne bis zum Abend sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Nur vereinzelt können dünne, hohe Schleierwolken durchziehen. Der Wind weht in Ober- und Niederösterreich sowie auch in Wien und im Burgenland mäßig bis lebhaft, sonst nur schwach aus westlichen Richtungen. In der Früh erreichen die Temperaturen ein bis neun Grad, tagsüber gibt es einen Temperaturanstieg auf 17 bis 25 Grad.
Im Westen und Süden scheint am Sonntag wieder oft die Sonne, in diesen Regionen zieren nur wenige und harmlose Wolken den Himmel. Im übrigen Österreich wechseln Wolken und Sonne einander ab. Einzelne, isolierte Regenschauer sind nicht ganz ausgeschlossen, vielerorts bleibt es aber trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus ein und neun Grad, die Nachmittagstemperaturen von Nord nach Süd zwischen zwölf und 24 Grad.
Die neue Woche startet am Montag zunächst noch recht sonnig. Am Nachmittag bilden sich besonders über den Bergen Quellwolken und nachfolgend können vor allem im Großraum Osttirol einzelne, teils gewittrige Regenschauer niedergehen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tiefsttemperaturen betragen minus drei bis plus sieben Grad, leicht frostig ist es besonders im Mühl- und Waldviertel sowie inneralpin. Die Tageshöchsttemperaturen umspannen zwölf bis 22 Grad.
Bereits mit Sonnenaufgang ziehen am Dienstag vermehrt Wolkenfelder über das Land und bringen spätestens ab Mittag von Vorarlberg über Kärnten bis in die Obersteiermark Regenschauer. Sonnenschein gibt es in dieser Region nur selten. Freundlicher und sonniger ist es vor allem im Südosten und Osten, aber auch hier ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Überwiegend trocken bleibt es im nördlichen und östlichen Flachland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Frühtemperaturen steigen auf ein bis acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 15 bis 21 Grad.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.