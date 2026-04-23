Sonne satt: Am Wochenende winkt uns ein Sommertag

Bereits mit Sonnenaufgang ziehen am Dienstag vermehrt Wolkenfelder über das Land und bringen spätestens ab Mittag von Vorarlberg über Kärnten bis in die Obersteiermark Regenschauer. Sonnenschein gibt es in dieser Region nur selten. Freundlicher und sonniger ist es vor allem im Südosten und Osten, aber auch hier ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Überwiegend trocken bleibt es im nördlichen und östlichen Flachland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Frühtemperaturen steigen auf ein bis acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 15 bis 21 Grad.