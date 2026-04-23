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Schokolade teurer

Ritter Sport streicht 70 Jobs in der Verwaltung

Wirtschaft
23.04.2026 11:28
Der deutsche Schokoladenhersteller Ritter Sport streicht 70 Stellen in der Verwaltung.
Der deutsche Schokoladenhersteller Ritter Sport streicht 70 Stellen in der Verwaltung.(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Schokoladenhersteller Ritter Sport hat angekündigt, ungefähr 70 Jobs in der Verwaltung zu streichen. Das sei der erste Stellenabbau in der mehr als 110-jährigen Unternehmensgeschichte, hieß es. Als Gründe wurden die stark gestiegenen Rohstoffpreise, vor allem bei Kakao, und die höheren Kosten für Energie und Verpackungen angeführt.

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Zudem würden weniger Schokoladen gekauft werden. In den vergangenen Jahren ist die Süßigkeit deutlich teurer geworden. Die Ursache waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika infolge von Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Laut dem Statistischen Bundesamt war eine Tafel Schokolade im März um durchschnittlich 71 Prozent teurer als noch 2020. Zuletzt sind Rohkakaopreise aufgrund der besseren Ernte an den Börsen wieder stark gefallen.

Ritter Sport hatte nach eigenen Angaben ebenfalls die Preise für die quadratischen Schokoladentafeln erhöht. Die Kosten hätten aber nur teilweise an den Handel weitergegeben werden können. Das Umsatzwachstum sei das Ergebnis höherer Verkaufspreise bei gleichzeitig rückläufigen Mengen. Im Vorjahr rutschte das Unternehmen aber trotz eines Umsatzplus (17,7 Prozent auf 712 Millionen Euro) in die roten Zahlen. Die konkrete Höhe wurde nicht genannt. Bereits 2024 sei das Ergebnis unter Druck, aber noch positiv gewesen, sagte ein Unternehmenssprecher.

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Verwaltung betroffen
Nun setzt der Schokoladenhersteller den Rotstift an. In der Zentrale im schwäbischen Waldenbuch bei Stuttgart soll ungefähr jede zehnte Stelle in der Verwaltung wegfallen. Insgesamt handelt es sich um 70 Arbeitsplätze. Für den Hersteller arbeiteten zuletzt ungefähr 1900 Menschen weltweit, in Waldenbuch 1000. Laut dem Sprecher ist ein Sozialplan vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

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