Ritter Sport streicht 70 Jobs in der Verwaltung

Ritter Sport hatte nach eigenen Angaben ebenfalls die Preise für die quadratischen Schokoladentafeln erhöht. Die Kosten hätten aber nur teilweise an den Handel weitergegeben werden können. Das Umsatzwachstum sei das Ergebnis höherer Verkaufspreise bei gleichzeitig rückläufigen Mengen. Im Vorjahr rutschte das Unternehmen aber trotz eines Umsatzplus (17,7 Prozent auf 712 Millionen Euro) in die roten Zahlen. Die konkrete Höhe wurde nicht genannt. Bereits 2024 sei das Ergebnis unter Druck, aber noch positiv gewesen, sagte ein Unternehmenssprecher.